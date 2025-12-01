تستضيف العاصمة الإماراتية أبوظبي مواجهة كروية مرتقبة تجمع بين النصر والوحدة الإماراتي في 10 ديسمبر 2025 على ملعب استاد آل نهيان، في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت أبوظبي.



وتأتي هذه المباراة ضمن فترة التوقف في مسابقات الدوري المحلي في كل من الإمارات والسعودية، والتي يستغلها نادي النصر بإقامة معسكر تحضيري في مدينة أبوظبي استعداداً للاستحقاقات المحلية والقارية القادمة.



وتترقب جماهير كرة القدم في الإمارات والمنطقة قمة ودية استثنائية تجمع فريقين يقدمان موسماً مميزاً، حيث يتصدر النصر السعودي جدول ترتيب الدوري السعودي، فيما يحتل الوحدة الإماراتي وصافة جدول دوري أدنوك للمحترفين، وسط منافسة قوية من الفريقين على البطولات القارية هذا الموسم.



ويخوض نادي النصر هذا اللقاء بوجود أبرز نجومه، يتقدّمهم كريستيانو رونالدو وساديو ماني وجواو فيليكس، وذلك في إطار معسكره التحضيري في أبوظبي. وفي المقابل، يقود نادي الوحدة الإماراتي النجم العالمي دوشان تاديتش وتوليفة من النجوم الشباب مثل براهيما ديارا و ارناو براداس، استعداداً للمنافسات القادمة.



وسيتم قريباً طرح التذاكر، ودعا الناديين جماهيرهما إلى المسارعة في حجز تذاكرهم مبكراً للاستمتاع بواحدة من أبرز الأمسيات الكروية الودية في أبوظبي، والتي تعد بمتعة كروية استثنائية داخل الملعب وأجواء جماهيرية متميزة.