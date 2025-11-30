أطلق صندوق البيئة مبادرة تفاعلية تحت شعار «رابطة البيئة»، بالتعاون مع جمعية أصدقاء اللاعبين الخيرية، وعدد من الجهات التنظيمية، ومشاركة عدد من نجوم كرة القدم السعودية المعتزلين.



وانطلقت المبادرة بمباراة الاتحاد والشباب التي أقيمت ضمن الدور ربع النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، إذ تأتي بهدف تعزيز الوعي وتبنّي الممارسات الصديقة للبيئة في مدرجات ملاعب كرة القدم السعودية، وتضمنت تكريم المشاركين وتقديم جوائز نوعية، وإشراك الجماهير في أنشطة تفاعلية، وأجنحة توعوية تبرز أهمية الحفاظ على البيئة في المدرجات، والأثر الذي تحققه المبادرة بمشاركة الجماهير.



وستعمل «رابطة البيئة» على تنفيذ فعالياتها في 8 مباريات خلال الموسم الحالي، في ملعبي الأول بارك، والمملكة أرينا بالرياض، وملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية، والأمير عبدالله الفيصل بجدة، لتشمل المشاركة في مختلف البطولات الرياضية المقامة بالمملكة العربية السعودية.



وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء اللاعبين الكابتن ماجد عبدالله أن هذه الخطوة جاءت نتيجة الأهداف المشتركة بين صندوق البيئة وجمعية أصدقاء في الحفاظ على البيئة ورفع مستوى الوعي في الملاعب السعودية وتحفيز الجماهير على المشاركة في الممارسات الصديقة للبيئة، لافتاً النظر إلى أثر المبادرة الذي سينعكس على جميع أطياف المجتمع.



فيما أوضح المتحدث باسم صندوق البيئة نائب الرئيس الأول للتسويق والتواصل فواز العنزي أن المبادرة جاءت لتكوين شراكة تعمل على إبراز الجهود التي تقوم بها المملكة لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للبيئة، وإظهار وعي المشجع السعودي بما يعكس مدى الدعم الذي يتلقاه القطاعان البيئي والرياضي من القيادة الرشيدة.



يذكر أن صندوق البيئة يعمل من خلال برنامج الحوافز والمنح على الاستثمار في الممارسات الصديقة للبيئة لدى الأفراد والقطاعات الاقتصادية والمنظمات البيئية، ودعم البحث والابتكار والتطوير، وتشجيع الاستثمار في القطاعات البيئية، بما يحقق الإستراتيجية الوطنية للبيئة.