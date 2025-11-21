انتصر الحزم على جاره الخلود بنتيجة 2/ 1 في المباراة التاريخية الأولى التي تجمع بينهما في دوري روشن السعودي للمحترفين.



أحرز هدف الخلود راميرو انريكي (د: 3)، فيما أحرز هدفي الحزم إلياس ماكونا (د: 30)، وعمر السومة (من ركلة جزاء 37).



وشهد اللقاء بداية قوية لفريق الخلود الذي تمكن من التقدم بالنتيجة في وقت مبكر عن طريق راميرو بعد تمريرة رائعة من عبدالعزيز العليوة عكسها راميرو بقدمه لداخل المرمى كهدف أول للخلود (د: 3)، وتمكن الحزم من العودة للقاء بعد أن سجل إلياس موكوانا هدفًا رائعاً بتسديدة من خارج منطقة الجزاء (د: 30)، ومن ركلة جزاء تمكن عمر السومة من إحراز الهدف الثاني للحزم (د: 37)، واستمر اللقاء بهذه النتيجة.



ليحقق الحزم فوزه الثاني ويصل للنقطة الـ 9 محتلاً المركز الـ12، فيما تلقى الخلود الخسارة الـ 6 وتجمد رصيده عند 9 نقاط وفي المركز الـ 10.