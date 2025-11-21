أُجريت قرعة الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم 2026 أمس (الخميس)، في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بمدينة زيورخ السويسرية.

وشهدت القرعة تقسيم المنتخبات الـ16 المشاركة إلى 4 مجموعات، يُمثّل كل منها مسار تأهل يضم 4 منتخبات. ويتكوّن كل مسار من مباراتين في نصف النهائي، على أن يتأهل الفائز من المباراة النهائية في المسار إلى مونديال 2026، ليُحسم بذلك 4 مقاعد في البطولة المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتقام مباريات نصف النهائي يوم 26 مارس القادم، فيما تُلعب المباريات النهائية بعد 5 أيام.

المسار الأول:

إيطاليا × أيرلندا الشمالية

ويلز × البوسنة والهرسك

النهائي: على أرض الفائز من نصف النهائي الثاني.

المسار الثاني

أوكرانيا × السويد

بولندا × ألبانيا

النهائي: على أرض الفائز من نصف النهائي الأول.

المسار الثالث

تركيا × رومانيا

سلوفاكيا × كوسوفو

النهائي: على أرض الفائز من نصف النهائي الثاني.

المسار الرابع

الدنمارك × مقدونيا الشمالية

التشيك × أيرلندا

النهائي: على أرض الفائز من نصف النهائي الثاني.