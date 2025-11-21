أُجريت قرعة الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم 2026 أمس (الخميس)، في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بمدينة زيورخ السويسرية.
وشهدت القرعة تقسيم المنتخبات الـ16 المشاركة إلى 4 مجموعات، يُمثّل كل منها مسار تأهل يضم 4 منتخبات. ويتكوّن كل مسار من مباراتين في نصف النهائي، على أن يتأهل الفائز من المباراة النهائية في المسار إلى مونديال 2026، ليُحسم بذلك 4 مقاعد في البطولة المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وتقام مباريات نصف النهائي يوم 26 مارس القادم، فيما تُلعب المباريات النهائية بعد 5 أيام.
المسار الأول:
إيطاليا × أيرلندا الشمالية
ويلز × البوسنة والهرسك
النهائي: على أرض الفائز من نصف النهائي الثاني.
المسار الثاني
أوكرانيا × السويد
بولندا × ألبانيا
النهائي: على أرض الفائز من نصف النهائي الأول.
المسار الثالث
تركيا × رومانيا
سلوفاكيا × كوسوفو
النهائي: على أرض الفائز من نصف النهائي الثاني.
المسار الرابع
الدنمارك × مقدونيا الشمالية
التشيك × أيرلندا
النهائي: على أرض الفائز من نصف النهائي الثاني.