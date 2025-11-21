أعلن البرازيلي فرناندينيو، لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي السابق، اعتزاله كرة القدم نهائياً.

وقال فرناندينيو بعد مشاركته في مباراة خيرية: «أنا مرهق بالفعل من الجري لمدة 30 دقيقة، لا شيء في كرة القدم يحفزني بعد الآن، لقد حققت بالفعل أشياء عظيمة في مسيرتي».

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 40 عاماً: «حان الوقت للاستمتاع بالوقت مع عائلتي».

مسيرة بارزة مع مانشستر سيتي

ويعد مانشستر سيتي أبرز محطات فرناندينيو، حيث انضم إلى صفوفه في 2013 قادماً من شاختار الأوكراني، ولعب بقميص الفريق لمدة ثمانية مواسم ونصف.

توج فرناندينيو مع السيتي بلقب الدوري الإنجليزي 5 مرات، وفاز بكأس الرابطة الإنجليزية 6 مرات، إضافة إلى كأس الاتحاد الإنجليزي ودرع المجتمع مرة واحدة.

إنجازات دولية مع البرازيل

ومع المنتخب البرازيلي، فاز اللاعب بكأس العالم تحت 20 عاماً عام 2003، وكوبا أمريكا عام 2019، كما شارك في بطولتي كأس العالم 2014 في البرازيل و2018 في روسيا.