رفضت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني فكرة التفريط في خدمات نجم الفريق البرازيلي فينيسيوس جونيور خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة مقابل 100 مليون يورو.

ووفقاً لصحيفة «ديفينسا سنترال»، اجتمعت إدارة النادي الملكي خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة لمواصلة وضع خطط المرحلة القادمة، ومناقشة وضع فينيسيوس الذي لم يجدد عقده حتى الآن.

وسطاء يستفسرون يومياً عن وضع اللاعب

وأضاف التقرير أنه رغم انتهاء عقد اللاعب في يونيو 2027، والغموض المحيط بملف التجديد، إلا أن ريال مدريد رفض بوضوح فكرة رحيله بقيمة 100 مليون يورو، وهو ما نقله وسطاء دوليون يستفسرون بصورة شبه يومية عن وضعه.

وأشارت الصحيفة إلى أن فينيسيوس لم يتحدث مجدداً عن مستقبله، رغم أنه أكد في آخر ظهور إعلامي له رغبته في الاستمرار مع الفريق الملكي، حيث قال: «آمل أن أبقى هنا لسنوات طويلة، لطالما قلت إن هذا هو نادي حياتي، أنا سعيد للغاية هنا، لطالما أكدت أن عليّ البقاء طوال مسيرتي وصنع التاريخ مع هذا الفريق».