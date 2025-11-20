أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي إيرڤي رينارد اليوم (الخميس) قائمة الأخضر المشاركة في بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، والمقرر إقامتها خلال الفترة من الأول إلى الثامن عشر من شهر ديسمبر القادم في دولة قطر.



وضمّت القائمة (23) لاعبًا، أسماؤهم على النحو التالي: نواف العقيدي، عبدالرحمن الصانبي، راغد نجار، نواف بوشل، محمد سليمان، جهاد ذكري، حسان التمبكتي، عبدالإله العمري، وليد الأحمد، علي مجرشي، محمد أبو الشامات، أيمن يحيى، ناصر الدوسري، عبدالله الخيبري، محمد كنو، مراد الهوساوي، مصعب الجوير، سالم الدوسري، عبدالرحمن العبود، صالح أبو الشامات، عبدالله الحمدان، صالح الشهري، فراس البريكان.



وأضطر المدرب رينارد لاستبعاد الثنائي سعود عبدالحميد ومروان الصحفي لالتزامهما مع أنديتهما في الدوري الفرنسي والبلجيكي، كما تم استبعاد كل من: حسن كادش، محمد الربيعي، وزياد الجهني، وسلطان مندش، ومتعب الحربي، وياسر الشهراني، فيما تم استدعاء الثنائي أيمن يحيى ومحمد أبو الشامات، فيما انضم الثنائي عبدالله الحمدان وحسان تمبكتي رغم استبعادهما في المعسكر الأخير في جدة بسبب إصابتهما.



يُذكر أن المنتخب الوطني يأتي في المجموعة الثانية في بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، إلى جانب منتخبات المغرب، والفائز من مباراة عُمان والصومال، والفائز من مباراة جزر القمر واليمن.