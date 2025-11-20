بات منتخب العراق الشقيق على بُعد خطوة واحدة للوصول لنهائيات كأس العالم 2026 التي ستقام في 3 دول هي أمريكا والمكسيك وكندا، إذ أنصفت القرعة أسود الرافدين، وسينتظر في الملحق العالمي الفائز من لقاء بوليفيا وسورينام لتحديد المنتخب المتأهل للمونديال.



وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» استحدث نظام «بطولة الفيفا الفاصلة»، المعروفة باسم الملحق العالمي لحسم آخر مقعدين في كأس العالم 2026، بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى 48 منتخبا.



وسيقام الملحق العالمي في مارس 2026 بمشاركة 6 منتخبات هي: العراق (آسيا)، الكونغو الديمقراطية (أفريقيا)، بوليفيا (أمريكا الجنوبية)، كاليدونيا الجديدة (أوقيانوسيا)، سورينام وجامايكا (الكونكاكاف).



وسيخوض منتخبا بوليفيا وسورينام لقاء نصف نهائي بنظام خروج المغلوب، والفائز سيتأهل لملاقاة العراق لحسم بطاقة التأهل الأولى، أما البطاقة الثانية فسيلتقي منتخب جامايكا بنظيره كالدونيا الجديدة، والفائز سيواجه منتخب الكونغو الديمقراطية.