شهدت منطقة بوليفارد سيتي، إحدى مناطق موسم الرياض، مساء أمس (الأربعاء)، إقامة التدريبات المفتوحة لجميع الملاكمين المشاركين في عرض The Ring IV، وسط حضور إعلامي لافت، وذلك ضمن الاستعدادات النهائية قبل ليلة النزال الكبرى التي يحتضنها الموسم يوم السبت القادم في anb Arena.



وقدمت التدريبات التي تسبق المؤتمر الصحفي المرتقب للملاكمين، والتي امتدت لساعتين، صورة واضحة عن جاهزية الملاكمين، إذ اعتلى أبطال البطاقة الحلبة واحدا تلو الآخر.



وبدأت التدريبات بالملاكمين المشاركين في النزالات الأولى، ومن بينهم خوان كارلوس غيريتو وباركر سسويانانا، وجوليو بوراس رويز وبيوس مبيندا، الذين استعرضوا سرعاتهم وتحركاتهم الفنية أمام الإعلام والجمهور.



كما شهدت الجلسة حضورا لافتا للملاكم السعودي سلطان المحمد، الذي لاقى تفاعلا جماهيريا كبيرا خلال عرضه التدريبي، في حين قدم خصمه أوميش تشافان تدريبات هجومية عكست جاهزيته للنزال.



وكان من أبرز اللحظات ظهور المقاتل السعودي محمد العقل الذي استقبله الجمهور بتفاعل واضح، إذ قدّم تدريبات منظمة تعكس جاهزيته البدنية قبل مواجهته المرتقبة أمام الصيني جيامينغ لي، الذي استعرض بدوره سرعة الحركة والدقة في الضربات.



وفي الجزء المتقدم من الجلسة، ظهر عدد من المقاتلين أصحاب النزالات البارزة، من بينهم الأمريكي فيتو ميلنيكي جونيور وخصمه صامويل مموماه، إضافة إلى البريطاني سام نوكس والأمريكي عبدالله ميسون، إلى جانب تدريبات جيسي «بام» رودريغيز وفيسينتي مارتينيز، إذ قدّم كل منهم عرضا تقنيا قصيرا يعكس أسلوبه داخل الحلبة.



واختتمت التدريبات المفتوحة بظهور نجوم النزالات الكبرى، إذ قدّم الأمريكي ديفين هيني عرضا فنيا أكد جاهزيته لمواجهة براين نورمان جونيور، قبل أن يصعد الأمريكي ديفيد بنافيديز ومن بعده البريطاني أنتوني يارد للحلبة، وسط تفاعل واسع من الجمهور الذي تابع آخر لمحات الاستعداد قبل الدخول إلى ليلة الملاكمة المنتظرة.



وبذلك، شكلت التدريبات المفتوحة محطة رئيسية رفعت من حماس الجمهور، وزادت من ترقب العالم لأمسية The Ring IV التي تجمع نخبة من أبرز نجوم الملاكمة في موسم الرياض.