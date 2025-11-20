تُوج حارس منتخب المغرب والهلال ياسين بونو بأفضل حارس مرمى في أفريقيا لعام 2025، وفقاً لجوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF Awards)، بعد سباق مع مواطنه منير المحمدي حارس مرمى نهضة بركان، والجنوب أفريقي رونوين ويليامز قائد فريق صن داونز.



وتم تتويج بونو باللقب رسمياً خلال حفل التتويج الذي أقيم في الرباط أمس. ويأتي هذا التتويج بعد أداء استثنائي مع نادي الهلال والمنتخب المغربي، إذ ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات. وتألق بونو في الموسم الماضي، وساهم في تأهل منتخب بلاده لكأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، إضافة إلى صعود فريق الهلال لدور الثمانية بكأس العالم للأندية 2025، وظهر بونو في التشكيل المثالي للبطولة التي أقيمت في الصيف الماضي بالولايات المتحدة الأمريكية، في أول نسخة تقام بمشاركة 32 فريقاً.



واستطاع بونو أن يبقي شباكه نظيفة في 35 مباراة خلال 89 مباراة مع الهلال منذ انضمامه في 2023، وساهم في فوز الفريق بلقب دوري روشن، كما كان حاسماً في تأهل المغرب لكأس أمم أفريقيا 2025، وحصل على جائزة أفضل حارس في كأس العالم للأندية 2025، وكان ضمن أفضل 3 حراس عالمياً في تصنيف IFFHS لعام 2022 (واستمر تألقه في 2025). كما ترشح لجائزة ياشين تروبي (أفضل حارس عالمياً) في 2023، وهو أول أفريقي يصل إلى هذه الجائزة.



وتفاعلت الجماهير الهلالية والمغربية عبر منصة «X» بعد الإعلان عن فوز بونو بهذه الجائزة بتعليقات مثل: «بونو أفضل حارس في قارة أفريقيا.. يستاهل الكبير وديما بونو»، و«تاريخي يا بونو»، ما يعكس إجماعاً شعبياً على تفوقه.