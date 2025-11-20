أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم التصنيف الشهري للمنتخبات عن نوفمبر 2026، وهو التصنيف الأخير قبل إجراء موعد قرعة كأس العالم 2026 في الخامس من ديسمبر القادم.



وشهد التصنيف تراجع المنتخب السعودي إلى المركز الـ60 عالمياً ما يعني وجوده في التصنيف الثالث في قرعة المونديال، فيما ظهر المنتخب المغربي في مركز متقدم جداً (المركز الـ11 متجاوزاً المنتخب الإيطالي.



وظهرت منتخبات إسبانيا والأرجنتين وفرنسا وإنجلترا والبرازيل والبرتغال وهولندا وألمانيا وبلجيكا في المراكز الـ9 الأولى في التصنيف، وهي المراكز التي ستضمن وجودها في التصنيف الأول للمنتخبات في قرعة المونديال إضافة إلى المنتخبات المستضيفة (أمريكا - كندا - المكسيك).