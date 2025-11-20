وجّه قائد النصر، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، عقب حضوره حفل العشاء الفاخر الذي أقامه ترمب لولي العهد الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض.

وكتب رونالدو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: «شكراً سيادة الرئيس على دعوتكم الكريمة، وعلى الترحيب الحار».

وأضاف: «كلٌّ منا لديه ما يقدّمه، وأنا على أتم الاستعداد للقيام بدوري في إلهام الأجيال الجديدة لبناء مستقبل تسوده الشجاعة والمسؤولية والسلام الدائم».

**media«2617742»**

ودّية محتملة بين البرتغال وأمريكا

وكانت تقارير صحفية، ذكرت أن المنتخبين البرتغالي والأمريكي سيلعبان مباراة ودية بأتلانتا في مارس 2026، قبل كأس العالم للرجال التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وفي حال تم تنظيم هذه المباراة، وشارك فيها رونالدو، ستكون هذه هي أول مباراة له في الولايات المتحدة منذ 2014.

مونديال 2026 الأخير لرونالدو

وصرح كريستيانو رونالدو أخيراً أن بطولة كأس العالم 2026 ستكون الأخيرة له مع منتخب البرتغال، نظراً لتقدمه في العمر، إذ سيبلغ 41 عاماً حينها.

وانضم النجم البرتغالي إلى النصر مطلع 2023 في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد، ومنذ ذلك الحين، خاض رونالدو 116 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 103 أهداف وقدم 21 تمريرة حاسمة.