أصبح مشجعو نادي أتلتيكو مدريد الإسباني بإمكانهم الحصول على عدد من المقاعد المخصصة لتجارب استثنائية طوال الموسم الرياضي، من خلال خوض لحظات فريدة مثل النزول إلى أرضية الملعب قبل انطلاق المباريات، ومشاهدة اللاعبين عن قرب من النفق المؤدي إلى أرضية الملعب، والجلوس في مقاعد مميزة بجوار دكة البدلاء، بالإضافة إلى لقاءات محدودة مع نجوم الفريق وحضور بعض التدريبات، والحصول على هدايا موقعة وتجربة تسديد ركلات الجزاء بعد المباريات. وكذلك إمكانية توفير مقاعد في أماكن مختلفة داخل الملعب دون الارتباط بالتجارب الخاصة وإعادة بيعها، مما يمنح الجماهير مرونة أكبر في اختيار أسلوب حضورهم للمباريات.. وذلك عقب اتفاق نادي أتلتيكو مدريد مع شركة غرينتاهب لتصبح المزود الرسمي في الشرق الأوسط لتذاكر وتجارب النادي، وسيسهم الاتفاق بين الطرفين في فتح أبواب ملعب طيران الرياض ميتروبوليتانو، ثالث أكبر ملاعب إسبانيا وأحد أبرز الملاعب الأوروبية، أمام الجماهير السعودية أو القادمة من الشرق الأوسط الراغبة في متابعة المباريات الكبرى مباشرة من قلب مدريد.