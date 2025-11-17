«نحن في كأس العالم! هيا يا البرتغال!» بهذه العبارة عبر النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو، عن فرحته بتأهل منتخب بلاده للمرة التاسعة في تاريخه إلى كأس العالم 2026 إثر فوزه الكاسح على ضيفه منتخب أرمينيا بنتيجة 9-1، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة السادسة للتصفيات الأوروبية، إذ يستعد «رونالدو» لتحقيق رقم قياسي جديد، يضاف إلى سجله الحافل من الأرقام القياسية في عالم الساحرة المستديرة، وسيكون المونديال القادم فرصة لـ «الدون» للمشاركة في المونديال للمرة السادسة، وهو رقم قياسي جديد، إذ توج بكأس الأمم الأوروبية عام 2016، إضافة للقبين في دوري أمم أوروبا، شارك في كأس العالم برفقة منتخب بلاده في أعوام 2006، 2010، 2014، 2018، و2022، إضافة لحصوله على الكرة الذهبية خمس مرات.