حققت جامعة الباحة لقب بطولة الجامعات لكرة القدم المصغرة (طلاب) التي استضافتها جامعة جدة خلال الفترة من 11 ـ 15 نوفمبر الجاري، بتنظيم من الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية في موسمه الـ16 لبطولاته، بمشاركة 330 طالباً مثلوا 19 جامعة وكلية.



وتوّج المساعد التنفيذي لرئيس الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية علي المنيع، ووكيل جامعة جدة للشؤون الأكاديمية والتطوير الدكتور مناجي الكناني الجامعات الفائزة، حيث تسلم لاعبو فريق جامعة الباحة كأس البطولة والميداليات الذهبية بعد فوزهم في المباراة النهائية بنتيجة (3 ـ 2) على فريق جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، الذي حل ثانياً، ونال لاعبوه الميداليات الفضية. وجاءت جامعة الملك سعود بالمركز الثالث وحققت الميداليات البرونزية، كما تم تكريم المشاركين والحكام.



ونالت جامعة دار الحكمة لقب بطولة الاتحاد للريشة الطائرة (طالبات) التي استضافتها جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة، بمشاركة 136 طالبة مثلن 26 جامعة وكلية.



‏ وتوجت مديرة البطولة الدكتورة نوف الحماد الجامعات الفائزة بالمراكز الأولى، حيث نالت جامعة دار الحكمة كأس البطولة والميداليات الذهبية، وحصلت جامعة الملك عبد العزيز على المركز الثاني والميداليات الفضية، وثالثاً جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن التي حققت الميداليات البرونزية.