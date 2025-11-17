أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) القوائم النهائية لجوائز الأفضل في قارة أفريقيا 2025.
وسيقام حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا يوم الأربعاء 19 نوفمبر الجاري في العاصمة المغربية «الرباط»، وسيبدأ في تمام السابعة مساءً بالتوقيت المحلي، السادسة مساءً بتوقيت غرينتش.
المرشحون لجائزة أفضل لاعب
أشرف حكيمي (المغرب/باريس سان جيرمان) - محمد صلاح (مصر/ليفربول) - فيكتور أوسيمين (نيجيريا/غلطة سراي).
أفضل حارس مرمى
منير محمدي (المغرب/نهضة بركان) - ياسين بونو (المغرب/الهلال) - رونوين ويليامز (جنوب أفريقيا/ماميلودي صن داونز).
أفضل لاعب داخل القارة
محمد الشيبي (المغرب/بيراميدز) - فيستون ماييلي (الكونغو الديمقراطية/بيراميدز) - أسامة لمليوي (المغرب/نهضة بركان).
أفضل مدرب
بوبستا (الرأس الأخضر) - محمد وهبي (منتخب المغرب تحت 20 سنة) - وليد الركراكي (المغرب).
أفضل لاعب شاب
عبدالله وزان (المغرب/أياكس) - عثمان معما (المغرب/واتفورد) - تايلون سميث (جنوب أفريقيا/كوينز بارك رينجرز).
أفضل منتخب
الرأس الأخضر - المغرب - منتخب المغرب تحت 20 عاماً.
أفضل نادٍ
بيراميدز (مصر) - نهضة بركان (المغرب) - ماميلودي صن داونز (جنوب أفريقيا).