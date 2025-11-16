تأهل منتخب البرتغال للمرة التاسعة في تاريخه إلى كأس العالم 2026 إثر فوزه الكاسح على ضيفه منتخب أرمينيا بنتيجة 9-1، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة السادسة للتصفيات الأوروبية، سجل الأهداف كل من يناتو فيغا (7)، جونسالو راموش (28)، جواو نيفيس (30, 41, 81)، برونو فيرنانديش (45, 52, 72)، فرانشيسكو كونسيساو (90)، فيما سجل هدف المنتخب الأرميني إدوارد سيبرستيانفي الدقيقة (18)، ليتصدر المنتخب البرتغالي مجموعته برصيد 13 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه منتخب أيرلندا، صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد منتخب أرمينيا، الذي تلاشت آماله مبكراً في بلوغ المونديال، عند 3 نقاط، في قاع الترتيب.



يذكر أن النجم المخضرم «رونالدو»، صاحب الـ«143» هدفاً، غاب عن هذه المواجهة بسبب إيقافه بعد حصوله على بطاقة حمراء خلال خسارة الفريق 0-2 أمام مضيفه منتخب أيرلندا الخميس الماضي في الجولة الخامسة.