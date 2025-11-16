واصل المنتخب الوطني مساء اليوم (الأحد) تدريباته استعدادا للمباراة الودية أمام منتخب الجزائر بعد غدٍ (الثلاثاء)، ضمن المعسكر الإعدادي في جدة، المقام في إطار برنامج الإعداد لبطولة «كأس العرب FIFA قطر 2025».



وأُقيمت الحصة التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني هيرفي رينارد، بدأت بتمارين الإحماء، أعقبها تمرين الاستحواذ، قبل أن تجرى مناورة في ملاعب مصغّرة، واختتمت الحصة بمران على تنفيذ الكرات الثابتة.



وفي جانب آخر، اكتفى اللاعب عبدالله الحمدان بتمارين خاصة مع الجهاز الطبي لشعوره بآلام عضلية، كما اكتفى اللاعب زياد الجهني بتمارين خاصة مع الجهاز الطبي، فيما شهدت الحصة التدريبية مشاركة اللاعب عبدالرحمن العبود في التدريبات الجماعية.



ويختتم الأخضر استعداداته بحصة تدريبية في تمام السادسة والربع من مساء غدٍ (الإثنين)، على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، وستكون متاحة لوسائل الإعلام خلال ربع الساعة الأولى.



وكان منتخبنا الوطني قد انتصر على منتخب ساحل العاج بهدف دون مقابل جاء عن طريق اللاعب صالح أبو الشامات، في اللقاء الودي الدولي الأخير الذي أقيم يوم الجمعة الماضي على استاد «الإنماء» بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.