حقق المنتخب السعودي لكرة اليد انتصارا مهما على نظيره البحريني بنتيجة 27 – 21 في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم ضمن منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي، في مباراة شهدت حضورا جماهيريا وتنافسا عاليا بين المنتخبين الخليجيين.



وقدم الأخضر السعودي أداء مميزا على مدار الشوطين، معتمدا على التنظيم الدفاعي والهجوم السريع، ليحصد فوزه الأول ويعزز حظوظه في مواصلة المشوار نحو الأدوار المتقدمة في البطولة، وبهذا الفوز يتصدر منتخبنا الوطني جدول ترتيب المجموعة الثانية.



وفي مباراة أخرى ضمن منافسات البطولة، نجح المنتخب الكويتي في التفوّق على منتخب العراق بنتيجة 33 – 23، محققا انتصارا بفارق 10 أهداف، ليواصل تقدمه بثبات نحو التأهل، معتمدا على فعالية هجومية واضحة وحضور تكتيكي منظم طوال مجريات اللقاء.



وتتواصل منافسات كرة اليد في الدورة وسط مستويات قوية ومنافسة متقاربة بين المنتخبات المشاركة، في نسخة تؤكد مكانة الرياض كعاصمة للرياضة الإسلامية والدولية.