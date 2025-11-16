يقترب المدرب الفرنسي هيرفي رينارد من تكرار رقمه السابق مع المنتخب السعودي، المتمثل في الحفاظ على نظافة الشباك في ثلاث مباريات متتالية، كما فعل ما بين مارس ويونيو 2025، حين خرج الأخضر دون استقبال أهداف أمام الصين (1-0)، واليابان (0-0)، ثم البحرين (2-0).



وفي الفترة الحالية، واصل المنتخب السعودي صلابته الدفاعية، إذ تعادل سلبياً أمام العراق في ملحق تصفيات كأس العالم ليحجز بطاقة التأهل رسمياً إلى المونديال، قبل أن يحقق فوزاً ثميناً على ساحل العاج (1-0) في فترة التوقف الدولي الحالية.



ويسعى «الأخضر» لتوسيع السلسلة عندما يلتقي منتخب الجزائر في المباراة القادمة، وخلال الإشراف الفني للمدرب رينارد في 19 مباراة مع الأخضر، حقق خلالها 8 انتصارات، مقابل 5 تعادلات و6 خسائر.