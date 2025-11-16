اشتعلت منافسات كرة اليد للرجال ضمن دورة ألعاب التضامن الإسلامي «الرياض 2025»، التي يحتضنها مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي – الصالات الخضراء، وسط حضور جماهيري وتفاعل لافت مع مباريات أمس (السبت).



ففي المواجهة الأولى، واصل المنتخب القطري هيمنته على المجموعة الأولى بعدما حقق انتصاره الثاني توالياً، وهذه المرة على حساب منتخب الإمارات بنتيجة 41 – 24، ليعزز صدارته ويقترب خطوة مهمة نحو التأهل إلى الدور نصف النهائي.



المنتخب القطري قدّم مباراة قوية على المستويين الدفاعي والهجومي، معتمداً على السرعة في التحول وإنهاء الهجمات بدقة، مما منح الفريق أفضلية واضحة طوال مجريات اللقاء.



وفي المواجهة الثانية، استعاد المنتخب الإيراني توازنه وحقق فوزه الأول في البطولة بعد انتصار عريض على منتخب المالديف بنتيجة 57 – 14، ليُبقي على آماله في بلوغ نصف النهائي قبل المواجهة الحاسمة المقبلة أمام منتخب الإمارات يوم الثلاثاء.



إيران فرضت سيطرتها منذ الدقائق الأولى، مستغلة فارق الإمكانات والخبرة، وواصلت توسيع الفارق حتى صافرة النهاية.



وتُستكمل منافسات اليوم (الأحد) بلقاءين مرتقبين: إذ يلتقي أولاً الكويت بمنتخب العراق ومن ثم السعودية والبحرين، في مواجهتين تحملان طابعاً خليجياً خاصاً وتترقبه الجماهير المحلية.



وتشهد النسخة الحالية من الدورة تنظيماً استثنائياً وحضوراً رياضياً دولياً يعكس مكانة المملكة المتنامية وجهةً رئيسية للأحداث الرياضية الكبرى.