علق برونو فيرنانديز، نجم منتخب البرتغال، على طرد زميله كريستيانو رونالدو في المباراة الأخيرة ضد إيرلندا في تصفيات كأس العالم 2026.

وتعرض رونالدو للطرد خلال اللقاء الأخير الذي جمع البرتغال مع إيرلندا، وتشير التقارير إلى أنه من المؤكد أن يغيب عن المباراة القادمة ضد أرمينيا، وقد تصل العقوبة إلى ثلاث مباريات بسبب السلوك العنيف، ما يعني أنه قد يغيب عن أول مباراتين للبرتغال في كأس العالم 2026، حال التأهل البرتغالي.

وفي تعليقه على طرد رونالدو، قال فيرنانديز في تصريحات نقلتها صحيفة «ديلي ميل» البريطانية: «هذا يحدث في كرة القدم، لقد كلفته البطاقة الحمراء ثمناً غالياً، ولكن هذا ما حدث في النهاية».

رونالدو يدرك خطأه

وأضاف فيرنانديز: «رونالدو يعلم أنه ارتكب خطأ، ولسوء الحظ لم يتمكن من مساعدتنا، لكن ذلك لا يغير حقيقة أننا كنا بالفعل متأخرين في المباراة».

وتابع برونو: «لقد جعل طرد رونالدو الأمور أكثر صعوبة بعض الشيء على منتخب البرتغال، لأننا كنا نلعب بعشرة لاعبين ولم يكن لدينا لاعب قادر على تغيير مجرى المباراة في تلك اللحظات».

البرتغال تحتاج للفوز على أرمينيا لضمان التأهل

ويحتاج منتخب البرتغال إلى الفوز على أرمينيا في مباراة اليوم (الأحد)، لضمان التأهل الرسمي إلى كأس العالم 2026، التي ستُقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.