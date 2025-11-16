شهدت منافسات الكرة الطائرة في نهائيات دورة ألعاب التضامن الإسلامي هذا العام حضورًا لافتًا للتحكيم السعودي، بعدما أسندت اللجنة المنظمة قيادة المباراة النهائية والحاسمة إلى الحكم الدولي عبدالرحمن الدوسري.



وأدار الدوسري نهائي فئة الرجال بين منتخبي إيران وتركيا، الذي انتهى بفوز المنتخب الإيراني بنتيجة 3 - 1 محققًا الميدالية الذهبية، في خطوة تعكس الثقة الدولية الكبيرة بالكفاءات السعودية في مجال التحكيم الرياضي.



وتولّى الحكم الدولي سعد اليحيوي قيادة مباراة تحديد المركز الثالث التي جمعت منتخبي قطر والبحرين، وانتهت بفوز المنتخب البحريني 3 - 1 وحصوله على الميدالية البرونزية.



ويُعد هذا الظهور المشرّف امتدادًا لسلسلة من النجاحات التي يحققها التحكيم السعودي في المحافل القارية والدولية، تأكيدًا لقدرته على الحضور بثقة واقتدار في الاستحقاقات الرياضية الكبرى.