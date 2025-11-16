اختتمت أمس فعاليات البطولة الآسيوية الثانية لفئتي 16 سنة و14 سنة للبنين والبنات، التي استضافتها المملكة على ملاعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، بمشاركة 30 لاعبًا و6 لاعبات من دول آسيوية مختلفة.



وشهدت منافسات الزوجي للبنين تتويج الثنائي هاشم التوبلي من البحرين وسلمان اليامي من السعودية بالميدالية الذهبية، فيما حلّ الثنائي أحمد السيد من البحرين وعلي الأحمد من السعودية في المركز الثاني محققين الميدالية الفضية.



وفي منافسات الفردي، أحرز اللاعب أحمد السيد من البحرين لقب البطولة والميدالية الذهبية، بينما حصل اللاعب إبراهيم الأنديجاني من السعودية على المركز الثاني.



وشهدت منافسات الفردي للبنات تتويج اللاعبة ملك هدار من تونس بالميدالية الذهبية، بينما حصدت اللاعبة فاطمة الزهراء من مصر المركز الثاني.



يُذكر أن البطولة التي اختتمت تُعد الثانية من بطولات الاتحاد الآسيوي للتنس ATF، ضمن سلسلة مكوّنة من خمس بطولات ينظمها الاتحاد السعودي للتنس في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية.