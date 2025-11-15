جددت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للغولف ثقتها في ياسر بن عثمان الرميان رئيساً للاتحاد للدورة الجديدة 2025–2029، وذلك خلال اجتماعها الذي عُقد في العاصمة السعودية الرياض على هامش البطولة العربية للرجال والروّاد، وسط حضور ممثلي الاتحادات العربية وأعضاء المكتب التنفيذي.



واستهل الرميان الاجتماع بكلمة رحّب فيها برؤساء وممثلي الاتحادات العربية، مؤكداً اعتزازه باستضافة المملكة العربية السعودية لهذه الاجتماعات المهمة، ورحب بالحضور بقوله: «أرحّب بكم أجمل ترحيب في وطنكم الثاني المملكة العربية السعودية، وأتمنى لكم إقامة طيبة على هامش منافسات البطولة العربية للغولف. لقد شهد الغولف العربي خلال العام الماضي نمواً واضحاً في مستوى البطولات والتنظيم والمنافسة، بفضل الجهود المشتركة والمبادرات التطويرية التي أطلقها الاتحاد، وفي مقدمتها السلسلة العربية للغولف التي تعد نقطة تحول في مسار لاعبينا العرب نحو الاحتراف العالمي، إلى جانب برنامج النخبة للمنح الرياضية الذي يسهم في تطوير المواهب العربية الواعدة وتمكينها».



كما قدّم الأمين العام للاتحاد العربي للغولف المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للغولف نوح علي رضا كلمة ترحيبية أعرب فيها عن سعادته بلقاء ممثلي الاتحادات العربية مجدداً، مؤكداً أن اجتماع الجمعية العمومية يشكل محطة مهمة لتقييم المرحلة الماضية ورسم ملامح المرحلة القادمة من مسيرة الغولف العربي، وقال: «يسعدني أن أرحّب بكم من جديد في اجتماعات الجمعية العمومية، ونعتز بوجودكم بين إخوانكم في الرياض. اجتماعنا اليوم امتداد لمسيرة طويلة من التعاون، وفرصة ثمينة لتوحيد الرؤى وتعزيز مستقبل الغولف العربي».



وشهدت الجمعية العمومية إجراء انتخابات المكتب التنفيذي للدورة الجديدة، حيث أسفرت نتائجها عن تزكية ياسر بن عثمان الرميان برئاسة الاتحاد العربي للغولف لفترة جديدة حتى عام 2029، تجديداً للثقة الممنوحة له تقديراً لجهوده الكبيرة خلال السنوات الماضية في تطوير الغولف العربي.



كما أسفرت الانتخابات عن تزكية مصطفى الزين من الجامعة الملكية المغربية للغولف بمنصب نائب الرئيس الأول، وانتخاب عادل الفياض من الاتحاد البحريني للغولف نائباً للرئيس الثاني.



وضمّ المكتب التنفيذي في عضويته كلاً من:



- فهد النعيمي – الاتحاد القطري للغولف



- كريم سلام – الاتحاد اللبناني للغولف



- محمد الفتني – الجامعة التونسية للغولف



- عمر هشام طلعت – الاتحاد المصري للغولف



- فريحان بوشماوي – ممثلة مقعد العنصر النسائي



- عمر الحسيني – الاتحاد الفلسطيني للغولف



- عبدالله الهاشمي – ممثل الاتحاد الآسيوي



- غسان قباني – ممثل الاتحاد الأفريقي



- نوح علي رضا – أمين عام الاتحاد العربي للغولف



وتأتي هذه التشكيلة لتجسد مزيجاً من الخبرات العربية وتشكل دعماً مهماً لمسيرة الاتحاد في المرحلة القادمة.



وقدّم الأمين العام لاتحاد الاتحادات الرياضية العربية عبدالعزيز العنزي شرحاً مفصلاً حول آلية الانتخابات وإجراءاتها وفق اللوائح المنظمة.



وأجمع أعضاء الجمعية العمومية على أن تجديد الثقة بياسر الرميان يأتي تتويجاً للمبادرات النوعية التي قدّمها خلال رئاسته، والتي أسهمت في نقل الغولف العربي إلى آفاق أوسع، سواء من خلال تأسيس السلسلة العربية للغولف بنظام تصنيف موحّد، أو عبر إطلاق برنامج النخبة للمنح الرياضية، إضافة إلى المعرض التوثيقي المصاحب للبطولة العربية هذا العام، الذي مثّل خطوة أولى في بناء منظومة متكاملة لحفظ تاريخ الاتحاد العربي للغولف ورصد إنجازاته على مدى 5 عقود.



واختُتم الاجتماع بتأكيد الاتحادات العربية استمرارها في العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز مبادرات التطوير في مختلف الدول العربية، ودعم خطط الاتحاد الهادفة إلى صناعة بطل عربي عالمي، وتوسيع قاعدة اللعبة، وتعزيز حضورها على الساحتين الإقليمية والدولية.