أعلن نادي الهلال قائمته الرسمية لفريق تحت 13 عاماً، التي شهدت إدراج اسم «لورينزو إنزاغي»، نجل مدرب الفريق الأول سيميوني إنزاغي، ضمن الأسماء المختارة للموسم الرياضي الحالي، وبرز اسم اللاعب الصغير في القائمة باعتباره أحد العناصر الواعدة داخل قطاع الفئات السنية بالنادي.



وجاء إعلان القائمة بصيغة اعتيادية ضمن نشر الهلال قوائم فرقه السنية، غير أن وجود نجل المدرب أثار اهتمام المتابعين، خصوصاً في ظل ما توليه إدارة الكرة والأجهزة الفنية من تركيز كبير على تطوير المواهب في المراحل العمرية المبكرة وفق برامج تدريبية معتمدة.



ويواصل الهلال تعزيز إستراتيجيته في بناء قاعدة من اللاعبين الصاعدين عبر استقطاب وتطوير المواهب داخل منظومة احترافية تهدف إلى إعداد جيل قادر على تمثيل النادي مستقبلاً في مختلف المنافسات.