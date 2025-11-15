حقق لاعب المنتخب السعودي للملاكمة التايلندية عامر العنزي المركز الثاني والميدالية الفضية لمنافسات وزن (67) كيلوغراماً، ضمن منافسات المواي تاي، التي اختتمت أمس في المسار الرياضي «برج الفنون»، ضمن دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة «الرياض 2025»، بحضور نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد.



وحصد العنزي الفضية بعد خسارته في النهائي أمام الإماراتي محمد مرضي، رافعاً بذلك الرصيد السعودي من الميداليات إلى (25) ميدالية (5 ذهبيات، 2 فضية، 18 برونزية).



وشهد ختام المواي تاي تقليد لاعبي فريق السعودية سهى الفار ببرونزية منافسات وزن (57) كيلوغراماً، وعناد باعويضان ببرونزية وزن (75) كيلوغراماً.