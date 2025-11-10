توج رئيس الاتحاد السعودي لكرة المناورة الأمير سعود بن عبدالعزيز بن محمد آل سعود، ورئيس الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية الدكتور خالد بن صالح المزيني، الفائزين في البطولة الجامعية الأولى لكرة المناورة التي أقيمت في جامعة عفت بجدة خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر الجاري بمشاركة 250 لاعبًا يمثلون 17 جامعة وكلية.



وشهدت البطولة تشريف عضو مجلس الأمناء بجامعة عفت بجدة الأمير سعود بن تركي بن فيصل، ورئيسة الجامعة الدكتورة هيفاء جمل الليل.



وتُوج فريق جامعة الملك سعود بالمركز الأول والميدالية الذهبية، بينما حصد فريق جامعة الملك فهد للبترول والمعادن المركز الثاني والميدالية الفضية، فيما حصل فريق جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية.



وقدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة المناورة الأمير سعود بن عبدالعزيز، التهنئة للجامعات الفائزة في البطولة، التي تأتي امتدادًا لجهود الاتحاد من أجل نشر اللعبة في مختلف مناطق المملكة، واكتشاف المزيد من المواهب المميزة لتكون نواة للمنتخبات الوطنية.



وأشاد بالمستويات المميزة التي قدمتها فرق الجامعات، وهو ما أسهم في نجاح البطولة الجامعية الأولى لكرة المناورة، مقدمًا في هذا الصدد شكره للاتحاد السعودي للرياضة الجامعية على جهوده في تنظيم البطولة، ولجامعة عفت على الاستضافة الناجحة لفعاليات البطولة التي شهدت كذلك محاضرات للتعريف باللعبة وقوانينها بمشاركة طلاب وممثلي ومنسوبي الجامعات السعودية.



من جانبه ثمن رئيس الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية الأستاذ الدكتور خالد المزيني، التعاون البنّاء مع الاتحاد السعودي لكرة المناورة بما يسهم في تعزيز ممارسة النشاط الرياضي، ونشره بين طلاب الجامعات ورعاية الحركة الرياضية الجامعية ودعمها وتطويرها، مشيدًا بالمستويات المميزة التي قدمها الطلاب خلال فعاليات البطولات، ومتمنيًا لهم التوفيق في مسيرتهم العلمية والرياضية.



يذكر أن الترتيب النهائي للمراكز الثمانية الأولى جاء على النحو التالي:



- المركز الأول: جامعة الملك سعود



- المركز الثاني: جامعة الملك فهد للبترول والمعادن



- المركز الثالث: جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل



- المركز الرابع: جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز



- المركز الخامس: جامعة الإمام محمد بن سعود



- المركز السادس: جامعة عفت



- المركز السابع: كليات ومعاهد الهيئة الملكية بينبع



- المركز الثامن: جامعة الباحة