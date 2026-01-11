تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية،غدا (الإثنين)، نحو المباراة الأكثر سخونة وإثارة في دوري روشن، التي ستجمع الهلال والنصر على ملعب المملكة آرينا. هذا ومن الملفت للنظر في هذا الديربي أن الفريقين سيدخلان اللقاء بحراسة محلية لم تتعود عليها جماهير الفريقين منذ أن تم فتح المجال للاحتراف الأجنبي في مركز حراسة المرمى، حيث سيغيب الحارس الهلالي الأول المغربي ياسين بونو لانشغاله مع منتخب بلاده في بطولة أمم إفريقيا والمقامة حالياً في المغرب وسيخلفه في هذه المباراة الحارس السعودي محمد الربيعي بعد الاعتماد عليه في المباريات السابقة من قبل إنزاغي.



يذكر أن الربيعي لعب خمس مباريات متتالية مع الهلال وخرج بـ(كلين شيت) شباك نظيفة في ثلاث مواجهات، أمام فريق الشارقة الإماراتي في دوري أبطال آسيا 1-0، وضد فريق الحزم 3 - 0 ، وفريق ضمك 2 - 0 ،وفريق الخلود3 - 1 ، والخليج3 - 2 في دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقدم خلالها مستويات قوية وجيدة وحظي بإشادة كبيرة من قبل الجهاز الفني والجماهير الهلالية نتيجة ما قدمه من أداء فني كبير. أما على الطرف الآخر فريق النصر فإن المدرب النصراوي جيسوس اعتمد على الحارس السعودي نواف العقيدي في أغلب المباريات التي لعبها حتى الآن، حيث لم يقتنع بالمستوى الذي يقدمه الحارس الأجنبي البرازيلي «بينتو»، وهذا يؤكد خروجه من النصر خلال الفترة الإنتقالات الشتوية الحالية.