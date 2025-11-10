رفعت المنتخبات السعودية المشاركة في دورة الألعاب الرياضية للتضامن الإسلامي السادسة «الرياض 2025» رصيد المملكة من الميداليات إلى (8) ميداليات (1 فضية و7 برونزيات)، بعد تحقيقها اليوم (7) ميداليات جديدة في منافسات مختلفة.



وجاءت الميدالية الأولى لهذا اليوم عبر لاعب المنتخب السعودي لرفع الأثقال سراج آل سليم، الذي نال برونزيتي النتر والمجموع في منافسات وزن (65) كجم، بعد أن رفع (134) كجم في النتر بمجموع (303) كجم.



وفي منافسات الملاكمة المقامة على المسار الرياضي، أحرز المنتخب السعودي أربع ميداليات برونزية، ونالت رغد النعيمي برونزية وزن (60) كجم، وحقق موسى الهوساوي برونزية وزن (65) كجم، وحصلت فاطمة النعيمي على برونزية وزن (65) كجم، وثامر المطرفي على برونزية وزن (60) كجم.



وأضاف السباح السعودي زيد السراج الميدالية البرونزية السابعة للمملكة في منافسات اليوم، بعد حلوله ثالثًا في نهائي سباق (50)م حرة بزمن (22.57) ثانية.



وفي منافسات كرة قدم الصالات، خسر المنتخب السعودي أمام نظيره المغربي بنتيجة (3 - 6) في اللقاء الذي أُقيم على صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، ضمن منافسات الدورة.



وسيخوض الأخضر لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع أمام منتخب أوزبكستان بعد غدٍ الثلاثاء عند الساعة الرابعة مساءً.



أما في منافسات الكرة الطائرة، فيأمل المنتخب السعودي تعويض خسارته في الجولة الماضية أمام البحرين (1 - 3)، عندما يلتقي المنتخب القطري مساء غد الإثنين عند السابعة في بوليفارد رياض سيتي، وذلك بعد فوزه في الجولة الأولى على تشاد بثلاثة أشواط نظيفة.