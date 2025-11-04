على ذمة «لكيب» لاعب فرنسي وشقيقة متهمان في قضية اغتصاب

أفادت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، أن الفرنسي وسام بن يدر لاعب فريق ساكارياسبور التركي لكرة القدم، سيحاكم هو وشقيقه صبري؛ بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي في صيف 2023.



وقد تم فتح التحقيق بحق اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً، ووجهت التهمة له وشقيقه بعد لقائهما فتاتين في حفل عام 2023، ومن حق وسام بن يدر وشقيقه الاستئناف ضد قرار المحكمة وذلك بعدما وافق قاضي التحقيق على توصية من المدعي العام الذي طلب في نهاية مايو الماضي، محاكمة الدولي الفرنسي السابق وشقيقه بتهمة الاغتصاب، وفق التقرير الذي بثه موقع الـ«RT»، وسبق أن تم الحكم على وسام بن يدر بتهمة الاعتداء الجنسي على شابة وهو في حالة سكر في 2024.



كما أن هذه ليست أول مشكلة قانونية يواجهها وسام بن يدر في الفترة الأخيرة، حيث غرم بمبلغ 90 ألف يورو من قبل محكمة نيس الجنائية بتهمة الإيذاء النفسي لزوجته المنفصل عنها.



إضافة إلى ذلك أدين بن يدر بالتهرب الضريبي خلال فترة تمثيله إشبيلية الإسباني من 2016 إلى 2019.



يذكر أن وسام بن يدر لعب في صفوف فريق موناكو ما بين 2019 وحتى 2024، قبل أن يخوض تجربة غير ناجحة مع سباهان الإيراني في صيف 2024، ومنه انتقل إلى فريق القسم الثاني التركي الذي يمثله حالياً ساكاريا سبور.