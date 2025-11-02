يواصل نادي النصر ترسيخ حضوره في صدارة دوري روشن السعودي، بعد مرور سبع جولات، بأرقام تؤكد أنه لا يتصدر جدول الترتيب فقط، بل يتصدر المشهد بأكمله داخل الميدان وخارجه.



فنياً، يعتلي النصر القمة بـ 21 نقطة من سبعة انتصارات متتالية دون أي تعادل أو خسارة، محققا العلامة الكاملة. كما يُعد الفريق الأقوى هجوماً في المسابقة بعد تسجيله 23 هدفاً، ليؤكد تفوقه الفني وتوازنه التكتيكي تحت قيادة البرتغالي جيسوس.



وعلى الصعيد الجماهيري والإعلامي، لم تتوقف الصدارة عند حدود الملعب، إذ حققت مباريات النصر عبر القناة الرسمية للدوري السعودي على «يوتيوب» أكثر من 9.5 مليون مشاهدة خلال سبع جولات، لتتجاوز مشاهداته مجموع أندية الدوري مجتمعة، في دلالة على حجم المتابعة العالمية التي يصنعها وجود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وتأثيره المتواصل في رفع القيمة التسويقية للدوري السعودي.



مشوار النصر في «روشن»:



️- المركز: الأول



- النقاط: 21 نقطة



- المباريات: 7



- الانتصارات: 7



- التعادل: 0



- الخسائر: 0



- الأهداف المسجّلة: 23



- نسبة الفوز: 100%



- الأقوى هجوماً ودفاعاً



️