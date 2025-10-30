منتخب الناشئين يتعادل مع تشيلي إيجابياً

تعادل المنتخب الوطني تحت 17 عامًا أمام منتخب تشيلي بنتيجة 1-1، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم (الخميس)، ضمن المعسكر الإعدادي في الإمارات، والمقام في إطار برنامج الإعداد لكأس العالم تحت 17 عامًا 2025 في قطر.



ودخل المدرب الوطني عبدالوهاب الحربي المباراة بقائمة مكونة من: عبدالرحمن العتيبي في حراسة المرمى، ناصر الفيحاني، ماهر طواشي، أسامة الدغمة، عادل عياش، إبراهيم عزام، سعيد الدوسري، عبدالعزيز الفواز، صبري دهل، عبدالرحمن سفياني، وليد النور.



وجاء هدف «الأخضر» عن طريق اللاعب عبدالرحمن سفياني في الدقيقة 54 من مجريات المباراة.



يُذكر أن المنتخب الوطني تحت 17 عامًا يأتي ضمن المجموعة (الثانية عشرة) في كأس العالم، والتي تضم إلى جانبه منتخبات النمسا، ومالي، ونيوزيلندا.