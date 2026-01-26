أكدت مصادر لـ«عكاظ» أن النجم الأهلاوي ويندرسون جالينو، لا يعاني من وجود أي إصابة إثر احتكاكه مع لاعب نيوم خلال المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الماضية في دوري روشن السعودي للمحترفين.



وأوضحت المصادر أن اللاعب البرازيلي جالينو جاهز للمشاركة في مباراة فريقه أمام الاتفاق (الأربعاء) القادم، الساعة 8:30 مساء، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن مباريات الجولة (19) من دوري روشن.



من جهة أخرى يواصل الجهاز الطبي للفريق تجهيز المدافع ديميرال، تمهيداً لمشاركته في مواجهة الهلال (الإثنين) القادم الساعة 8:30 مساء، على ملعب المملكة أرينا بالرياض، في «كلاسيكو» الجولة الـ20 من دوري روشن، وذلك في ظل معاناته من إصابة عضلية، إذ يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف وفق الخطة المعتمدة لضمان عودته في الوقت المناسب. يأتي ذلك ضمن متابعة الجهازين الفني والطبي لحالة اللاعبين، وحرصهما على جاهزية عناصر الفريق للاستحقاقات القادمة.



انفوجرافيك



مباراتا الأهلي القادمتان في دوري روشن



الأربعاء 2026/1/28



الأهلي × الاتفاق



8:30 مساء



الإثنين 2026/1/2



الهلال × الأهلي



8:30 مساء