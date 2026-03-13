رد منتخب إيران لكرة القدم على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بعدم المشاركة في بطولة كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وكان ترمب قد دعا المنتخب الإيراني إلى عدم المشاركة حرصاً على سلامتهم، حيث كتب على منصته «تروث سوشيال»: «نرحب بمشاركة المنتخب الإيراني لكرة القدم في كأس العالم، لكنني لا أعتقد أنه من المناسب أن يكونوا هناك من أجل حياتهم وسلامتهم».

رد إيران على طلب ترمب

وقال المنتخب الإيراني في بيان عبر حسابه على موقع «إنستغرام» رداً على طلب ترمب: «كأس العالم حدث تاريخي ودولي، والجهة المسؤولة عنه هي الفيفا، وليس أي دولة أخرى، المنتخب الإيراني من أوائل المنتخبات التي تأهلت لهذه البطولة الكبرى، بفضل مكانته وانتصاراته المتتالية التي حققها لاعبوه».

وأضاف البيان: «بالتأكيد، لا يمكن لأحد استبعاد المنتخب الإيراني من كأس العالم؛ يجب استبعاد دولة تحمل فقط لقب «المضيف» لكنها لا تملك القدرة على توفير الأمن للمنتخبات المشاركة في الحدث».

القرار النهائي مُعلق

يذكر أن وزير الرياضة الإيراني أحمد دنيامالي صرح هذا الأسبوع أن إيران لا يمكنها المشاركة في المونديال بعد أن شنت الولايات ​المتحدة وإسرائيل ​غارات ⁠جوية ضد طهران، إلا أن الاتحاد الإيراني لكرة القدم لم يؤكد الانسحاب رسمياً حتى هذه اللحظة.