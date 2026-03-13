استضاف خالد عبد اللطيف العبداللطيف رئيس نادي لامبورجيني فيصل بن سعيد الزهراني، على مائدة الإفطار في مجلسهم الرمضاني، بحضور عدد من الأصدقاء، في أجواء سادتها الألفة والود.



وتبادل الحضور الأحاديث الرمضانية الودية، وتناولوا عدداً من الموضوعات الاجتماعية والاهتمامات المشتركة، مؤكدين أهمية المجالس الرمضانية في تعزيز التواصل بين الأصدقاء وترسيخ قيم التآلف والتقارب التي يتميز بها المجتمع خلال الشهر الفضيل.



وأشار الحضور إلى أن مثل هذه اللقاءات تسهم في إحياء العادات الرمضانية الأصيلة، وتوفر فرصة لتبادل الآراء والخبرات في أجواء يسودها الود والتقدير.