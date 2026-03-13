أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم (الجمعة)، تمديد عقد قائد الفريق الأول لكرة القدم ريس جيمس.

وأوضح النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني أن ريس جيمس وقع عقداً جديداً مع تشيلسي حتى 2032.

أول تعليق من جيمس

وعبر جيمس عن سعادته بتمديد عقده، حيث قال لموقع ناديه: «أنا في غاية السعادة لتمديد عقدي، تشيلسي يعني لي الكثير، لطالما قلت إنني أريد أن تكون سنوات ذروتي هنا، وأعتقد حقاً أن لدينا كل ما يلزم للبناء على نجاحاتنا السابقة».

وأضاف: «أنا متحمس للمستقبل في وجود الإدارة الحالية والمدرب روسينيور وجميع الموظفين، وآمل أن نرفع المزيد من الكؤوس معاً خلال السنوات القادمة».

أرقام ريس جيمس

وشارك اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا في أكثر من 200 مباراة مع تشيلسي، وفاز بخمسة ألقاب كبرى، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا عام 2021 وكأس العالم للأندية مرتين، وقاد البلوز في أكثر من 50 مناسبة.