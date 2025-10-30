يسعى لتحقيق الدوري ونخبة آسيا.. جيسوس: رحلة الهند أرهقتنا أمام الاتحاد

أكد المدير الفني لفريق النصر جيسوس، أن هدفه منصب خلال الموسم الحالي للتتويج ببطولتي دوري روشن ودوري أبطال آسيا 2، وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم (الخميس) بمقر النادي: «نحن نلعب من أجل الفوز وخسرنا مباراة وهي أول هزيمة للفريق في الموسم الحالي ومن المستحيل الفوز بجميع المباريات، فكل فريق يمر بمحطات تعادل أو خسارة»، وأضاف: «نأمل في استعادة تركيزنا من أجل المنافسة على لقب الدوري، وبدأنا استعداداتنا للمواجهة القادمة وهي أول تدريب بعد الخسارة من الاتحاد، ودرسنا الفيحاء جيداً ونعرف أنه يملك لاعبين أجانب مميزين ومدرباً قديراً هو بيدرو إيمانويل، وندرك أنه فريق قادر على إحداث المتاعب أمامنا»، وأضاف: «باختصار اللاعبون كانوا مرهقين بعد رحلة الهند ولم نستطع تجهيز الفريق بشكل مناسب لمباراة الاتحاد التي تعرضنا خلالها لخسارة مؤلمة وهي الأولى هذا الموسم»، وعن حراسة الفريق وتدويره بالأسماء قال: «أثق في جميع حراسي بينتو ونواف العقيدي وراغد النجار، ولدينا إستراتيجية محددة، وعندما يكون عدد الأجانب محدودًا نُشرك نواف وعندما يكون مفتوحاً نختار بينتو».



واختتم جيسوس حديثه بمطالبة جماهير الفريق بمواصلة الدعم والمؤازرة خلال ما تبقى من منافسات الموسم خصوصاً بعد الخسارة الأولى أمام الاتحاد في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الثلاثاء الماضي، وعليهم بالدعم والمؤازرة ونسيان ما مضى والتركيز في القادم نحو الفوز والانتصارات كما كان في بداية الدوري.