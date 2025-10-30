الكشف عن تعويذة كأس العالم.. مستلهمة من شخصية المدرب الأسطوري «بورا»

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العالم تحت 17 سنة FIFA، والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إطلاق التعويذة الرسمية للبطولة المستلهمة من شخصية المدرب الصربي الأسطوري فيليبور «بورا» ميلوتينوفيتش، مدرب كرة القدم الوحيد الذي شارك في 5 نسخ متتالية من كأس العالم مع 5 منتخبات مختلفة.



وتحمل التعويذة اسم طائر البومة باللغة العربية، والذي يعتبر رمزا للحكمة والرؤية الثاقبة والتوجيه الدقيق، وتشير بطريقة مرحة إلى بورا، الذي كان لمسيرته المهنية كمدرب ومكتشف للمواهب في عالم الساحرة المستديرة، تأثير واضح على تطوير كرة القدم في قطر وأنحاء العالم.



ومع ترقب انطلاق مونديال الناشئين في قطر، الذي يوفر منصة لانطلاق المواهب الكروية الواعدة، تجسد تعويذة «بومة» الدور المحوري لبورا كأحد أبرز مكتشفي المواهب في رياضة كرة القدم، والذي يمتلك مهارة فريدة في استكشاف الإمكانات الكامنة التي لا يراها غيره من المدربين والمتخصصين في صناعة الرياضة، وصقلها لمساعدة اللاعبين الناشئين على المنافسة على أعلى المستويات في الساحة الكروية العالمية.



وفي لقاء مع اللجنة المحلية المنظمة، تحدث بورا عن شغفه برعاية الجيل الواعد من لاعبي كرة القدم، وأهمية كأس العالم تحت 17 سنة في الاحتفاء بنجوم الغد وإلقاء الضوء عليهم في احتفالية كروية عالمية.



وقال في هذا السياق: «أكثر الأمور التي تجعلني أشعر بالرضا والإنجاز كمدرب، هي اكتشاف المواهب الناشئة، وتشجيع اللاعبين الصاعدين وتحفيزهم على التحلي بالشجاعة، والإيمان بقدرتهم على تحقيق أحلامهم، مع السعي المتواصل للانضمام إلى المنتخب الأول».



وأضاف: «تعتبر كأس العالم بطولة مميزة والأكثر أهمية في المشهد الكروي العالمي، وعادة ما يحلم اللاعبون الناشئون باللعب على أعلى مستوى، وتشكل مشاركتهم مع منتخب تحت 17 سنة الخطوة الأولى في هذه الرحلة، التي تتيح لهم مواجهة أفضل المنتخبات في العالم، والاحتكاك بمختلف المدارس الكروية، وتعلم مهارات جديدة، وبالتالي تقييم مستواهم وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى تحسين وتطوير».



وتمثل كأس العالم تحت 17 سنة محطة بارزة في المشهد الكروي العالمي، باعتبارها النسخة الأولى التي تشهد مشاركة 48 منتخبا وذلك للمرة الأولى في تاريخ بطولات كأس العالم، مما يؤكد الأهمية المتنامية للبطولة.



وعن أهمية البطولة، قال بورا: «في المباريات نجد أن المنتخب الذي يسجل أهدافا أكثر هو الفائز، ولكن الأمر مختلف مع اللاعبين الناشئين، فغالبا ما تعتمد نتيجة المباريات على امتلاكهم للموهبة والتحلي بالإلهام والروح المعنوية العالية. آمل أن يستمتع جميع اللاعبين في هذه النسخة من كأس العالم للناشئين، لأن هذا هو العامل الأهم في تحقيق النجاح، خصوصا في فئة تحت 17 سنة، لأن هذه التجربة تساعدهم على تحقيق النمو على الصعيدين الشخصي والرياضي».



ويشتهر ميلوتينوفيتش باسم المدرب بورا، وقاد منتخبات المكسيك وكوستاريكا والولايات المتحدة ونيجيريا والصين في 5 بطولات كأس عالم متتالية بين الأعوام 1986 و2002، ما يعد إنجازا فريدا في تاريخ كرة القدم. وكان بورا قد تولى في عام 2004 تدريب نادي السد الذي يلعب في دوري نجوم قطر، وقاده للفوز بكأس الأمير في العام ذاته، كما ساهم في برامج تطوير كرة القدم في البلاد، مما جعله مصدر إلهام مثالي لتعويذة مونديال الناشئين قطر 2025.



وتقام مباريات مونديال الناشئين قطر 2025 في مجمع المسابقات في أسباير زون، مركز التميز الرياضي في قطر والمنطقة، وتشهد البطولة 104 مباريات بواقع 8 مباريات يوميا، فيما يستضيف استاد خليفة الدولي المباراة النهائية يوم 27 نوفمبر، الساعة 7 مساء بتوقيت الدوحة.



وتابع بورا متحدثا عن أسباير زون: «أسباير زون وجهة رائعة تضم عددا من أفضل المنشآت والمرافق الرياضية في العالم، وبالتالي ستقام مباريات كأس العالم تحت 17 سنة في ملاعب مثالية، وكذلك في ظروف مثالية. قطر دولة رائدة في استضافة الفعاليات الكبرى، وأنا على يقين أننا سنشهد مجددا تنظيما رفيع المستوى، فما زلت أتذكر كأس العالم قطر 2022 التي عشنا خلالها تجربة لا تُنسى».



كما يمكن شراء تذاكر مميزة لحجز مقاعد في المباريات الأكثر إقبالا. ولمشجعي المنتخب القطري تتوفر تذاكر «شجع منتخبك»، والتي تتيح لهم حضور مباريات عنابي الناشئين خلال دور المجموعات. وتتوفر جميع التذاكر رقميا، وتتضمن خيارات أماكن مخصصة للمشجعين من ذوي الإعاقة.



وتعتبر كأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025 الأولى من بين 5 نسخ متتالية تستضيفها دولة قطر. وباعتبارها أول نسخة في تاريخ بطولة كأس عالم تضم 48 منتخبا، ستكون الأكبر على الإطلاق من البطولة العالمية للناشئين والتي شهدت سابقا الظهور الأول لنجوم عالميين مثل جيانلويجي بوفون، ولويس فيجو، وتشافي هيرنانديز، وإيدن هازارد، وأندريس إنييستا، ونيمار، ورونالدينيو، وسون هيونغ مين، وفرانشيسكو توتي.



وتشهد دولة قطر هذا الشتاء موسما حافلا بالبطولات العالمية، تبدأ مع كأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025 التي تقام خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر، تليها كأس العرب FIFA قطر 2025 من 1 إلى 18 ديسمبر. وتستضيف الدولة النسخة الثانية من كأس القارات للأندية FIFA 2025، والتي ستقام في 10 و13 و17 ديسمبر.