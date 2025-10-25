من شارع العطايف إلى واجهة العالم.. النصر أصل الحكاية

رأيته في لحظةٍ من التاريخ الرياضي وهو يكتب فصلاً جديداً من مجد الرياضة السعودية.



تأسّس نادي النصر عام 1955 على يد زيد وحسين أبناء مطلق الجبعاء، وبدأ كفكرة حيّ صغير في قلب الرياض، ثم تحوّل مع الزمن إلى كيانٍ تتقاطع فيه الرياضة بالهوية والثقافة والاقتصاد.



سبعون عاماً مرّت على التأسيس، والهوية باقية كما وُلدت: ذهبية اللون، عميقة الدلالة، تجمع بين رمل الصحراء وأفق البحر، بين نجد ووجه العالم.



يُعيد النصر في ذكراه السبعين تعريف معنى الكيان الرياضي في زمن الرؤية السعودية 2030.



من نادٍ محلي إلى مؤسسة عالمية تحمل قيم التنافس والإبداع، وتعمل وفق منظومة حوكمة واستدامة مالية تُجسّد فكر التحوّل الوطني.



تحوّل النادي إلى نموذج في الاستثمار الرياضي، بعد أن بلغت قيمة علامته التجارية 680 مليون دولار أمريكي وفقاً لتقرير بولا ڤيب (Bolavip) المتخصص، محتلاً المركز السابع عالمياً ومتقدّماً على أندية أوروبية عريقة.



هذا الإنجاز المالي يوازيه حضور رقمي متصاعد، إذ تجاوزت تفاعلات النصر الرقمية مليار تفاعل خلال عام واحد، فيما بُنيت شبكة تضم 60 مليون متابع حول العالم، ما جعل من النصر قوة سعودية ناعمة تمتد من القارة الآسيوية إلى الساحة العالمية.



من رحم الرؤية السعودية 2030، تشكّل النصر الحديث بوصفه نموذجاً وطنياً للتكامل بين الرياضة والاقتصاد والثقافة.



الملعب أصبح منصة، والمنجز الرياضي تحوّل إلى مشروع استثماري، والهوية ارتقت إلى رسالة وطنية تعبّر عن نهضة المملكة ومكانتها.



في مسيرة النصر يلتقي المجد بالمعرفة، والبطولة بالمنهج، والإنجاز بالرؤية.



النصر أحد الملامح الحضارية التي تعبّر عن طموح وطنٍ يراهن على التفوق، ويصنع من الرياضة لغةً عالمية جديدة تُكتب بالأصفر والأزرق. النجم الأسطوري قائد النصر كرستيانو بارك بمناسبة التأسيس، وقال: «عيد ميلاد سعيد». وأضاف: «القصة مستمرة ونحن أقوى من أي وقت مضى».