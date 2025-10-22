أعلن رئيس نادي الوداد البيضاوي المغربي هشام آيت منا، تعاقد ناديه رسمياً مع أسد الأطلس حكيم زياش، في صفقة انتقال حر.

وقال آيت منا في تصريحات خاصة لـ«عكاظ»: «حكيم زياش وقع عقد انضمامه إلى الوداد حتى عام 2027، مع خيار التمديد».

وأضاف: «المفاوضات كانت سلسة، لأن زياش عبّر عن رغبته في اللعب ببلده، رغم تلقيه عدة عروض مغرية من أندية خارجية».

وتُعد هذه التجربة الأولى لزياش في الدوري المغربي بشكل خاص، وفي القارة الأفريقية بشكل عام.

الدحيل.. آخر محطات زياش



يُذكر أن نادي الدحيل القطري كان آخر فريق لعب له زياش، حيث خاض معه نصف موسم فقط، لم ينجح خلاله في ترك بصمة واضحة، إذ شارك في 13 مباراة، سجل خلالها هدفاً واحداً، وقدم تمريرة حاسمة.

وسبق لزياش أن مثّل عدة أندية أوروبية كبرى، أبرزها أياكس أمستردام الهولندي، وتشيلسي الإنجليزي، وغلطة سراي التركي.

وخلال مسيرته الاحترافية مع الأندية، خاض زياش 499 مباراة، سجل خلالها 134 هدفاً، وصنع 137 هدفاً.

