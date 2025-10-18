لم تتردد إدارة نادي نوتنغهام فورست الإنجليزي بإقالة مدرب الفريق الأول لكرة القدم الأسترالي أنجي بوستيكوغلو مباشرة بعد الخسارة أمام تشيلسي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت اليوم (السبت) ضمن المرحلة الثامنة من الدوري الممتاز.ورغم تعاقد النادي الإنجليزي مع المدرب بوستيكوغلو قبل 39 يوماً إلا أنه لم يحقق أي نتيجة إيجابية خلال 8 لقاءات خسر فيها الفريق جميعها، وقد أصدر نوتنغهام بياناً رسمياً قال فيه: «سلسلة من النتائج والأداء المخيب للآمال» خلف قرار الإقالة، إذ أصبح بوستيكوغلو، المعين قبل 39 يوماً، أول مدرب للفريق على الإطلاق لا يفوز في أي من مبارياته الـ8 الأولى.وكان المدرب الأسترالي، الذي لم يحقق أيّ فوز في 8 مباريات في كل المسابقات، قد غامر بتغيير نصف تشكيلته بعد هزيمته الأخيرة، وبدأ نوتنغهام فورست المباراة بشكل أفضل من تشيلسي، لكنه لم ينجح في هز الشباك في الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل السلبي.ونجح تشيلسي في افتتاح التسجيل في بداية الشوط الثاني عندما حول المدافع جوش أتشيامبونج، صاحب الـ19 عاماً، تمريرة نيتو العرضية برأسه في المرمى، قبل أن يضاعف الجناح البرتغالي النتيجة بعد 3 دقائق أخرى من ركلة حرة، وسجل ريس جيمس الهدف الثالث من ركلة ثابتة على الرغم من خسارة تشيلسي اللاعب مالو غوستو، بسبب بطاقة حمراء.