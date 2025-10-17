رئيس الاتحاد الإسباني: إقامة مباراة في ميامي هو مكافأة للجماهير
أكد رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم رافاييل لوزان أن إقامة مباراة من الدوري الإسباني في الولايات المتحدة تُعد خطوة إيجابية ومكافأة للجماهير الدولية التي تتابع الليغا من مختلف القارات.  وقال لوزان خلال مؤتمر عالمي لكرة القدم في مدريد: «إنها لفتة طيبة تجاه المشجعين الذين يشاهدون الدوري من آسيا وأمريكا ويدفعون لمتابعته باستمرار».  وستقام مباراة برشلونة أمام فياريال ضمن الجولة 17 من الدوري الإسباني على ملعب «هارد روك» بمدينة ميامي، لتصبح أول مباراة رسمية في تاريخ الدوريات الأوروبية تُقام خارج القارة.  وأضاف لوزان أن القرار يهدف إلى «تعزيز مكانة الليغا عالميًا»، مشيرًا إلى أن الدوري الإيطالي سيحذو حذوه بإقامة مباراة ميلان ضد كومو في مدينة بيرث الأسترالية.
