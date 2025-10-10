كشف تقرير صحفي حقيقة اقتراب النجم البرتغالي برونو فيرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد، من أحد أندية دوري روشن السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكانت تقارير صحفية أكدت أن نادياً سعودياً كبيراً اتفق مع مانشستر يونايتد على ضم برونو فيرنانديز الصيف القادم مقابل 100 مليون جنيه إسترليني، ويتبقى الاتفاق مع اللاعب على الشروط الشخصية.

ووفقاً لما أوردته شبكة «BBC» البريطانية، نفت مصادر مقربة من قائد مانشستر يونايتد بشكل قاطع أنباء استعداده لمغادرة «أولد ترافورد» بعد كأس العالم الصيف القادم وقبول عرض سعودي.

وأضافت أن فيرنانديز يمتد عقده مع يونايتد حتى عام 2027، مع خيار عام إضافي، ويرغب في مواصلة مسيرته في الدوريات الأوروبية الكبرى، حيث رفض عروضاً ضخمة من الهلال والاتحاد الصيف الماضي من أجل البقاء في مانشستر يونايتد.

وأوضحت أن قائد الشياطين الحمر عازم على بذل كل ما في وسعه لمساعدة مانشستر يونايتد على بناء مستقبل أفضل، مع إيمانه بإمكانية احتلال أحد المراكز الخمسة الأولى، ما قد يضمن له مكاناً في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.