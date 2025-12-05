كشف تقرير صحفي احتمالية انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى الدوري السعودي في ظل تقلص دوره مع نادي ليفربول هذا الموسم.

ولازم جناح الريدز دكة البدلاء في آخر مباراتين بالدوري الإنجليزي بقرار فني بعد تراجع معدّل أهدافه مقارنة بالمواسم السابقة.

وبحسب صحيفة «تلغراف» البريطانية، فإن الدوري السعودي يملك القدرة على تمويل صفقة التعاقد مع محمد صلاح في حال قرر اللاعب الرحيل عن أنفيلد بعد فقدان مكانه في التشكيلة الأساسية تحت قيادة آرني سلوت.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي الاتحاد حاول ضم صلاح في صيف 2023 مقابل 150 مليون جنيه إسترليني لكن المفاوضات لم تكلل بالنجاح، كما ارتبط اللاعب بالانتقال إلى دوري روشن في صفقة مجانية الصيف الماضي لكنه جدد عقده مع ليفربول حتى 2027.

علاقة إيجابية قد تعيد فتح الباب

وأكدت الصحيفة أن العلاقة بين صلاح ومسؤولي الدوري السعودي ما زالت جيدة رغم رفض عرض الاتحاد، ما قد يفتح الباب أمام عودة المفاوضات في المستقبل.

وأوضحت أن الأندية السعودية قللت حجم إنفاقها على الصفقات بعد موجة التعاقدات الضخمة التي بدأت بانضمام كريستيانو رونالدو إلى النصر مطلع 2023، ومع ذلك يبقى التمويل متاحاً لضم نجم بحجم صلاح.

وأشارت إلى أن اقتراب انتهاء عقود عدد من نجوم دوري روشن قد يدفع الأندية للاستثمار في مجموعة جديدة من الأسماء الكبيرة لمواصلة الارتقاء بمستوى البطولة.

صلاح: المفاوضات كانت جادة

وقال محمد صلاح في تصريحات تلفزيونية، بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في الموسم الماضي من رابطة كتاب كرة القدم في إنجلترا، إن علاقته بمسؤولي الدوري السعودي ممتازة، وإن المفاوضات كانت جادة، وكانت فرصة كبيرة له لو لم يجدد عقده مع ليفربول.