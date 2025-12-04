أعلن نادي ريال مدريد تشخيص الإصابة التي تعرض لها ظهيره الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد خلال مواجهة أتلتيك بلباو، أمس (الأربعاء)، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال النادي الإسباني في بيان: «بعد الفحوصات التي أجريت اليوم للاعبنا ترينت ألكسندر أرنولد، من قبل الخدمات الطبية لريال مدريد، تبيّن تعرضه لإصابة عضيلة في العضلة رباعية الرؤوس الفخذية في ساقه اليسرى، وسيتم تقييم تطور حالته».

مدة الغياب

وبحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، سيغيب أرنولد عن الملاعب لمدة تصل إلى شهرين.

وكان ريال مدريد قد أعلن، أمس، إصابة ظهيره الأيسر الفرنسي فيرلاند ميندي بتمزق عضلي في العضلة ذات الرأسين الفخذية بالساق اليمنى، ووفقاً لتقارير صحفية سيغيب اللاعب لمدة قد تمتد إلى 3 أسابيع.