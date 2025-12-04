انتزع منتخب فلسطين تعادلاً ثميناً من نظيره التونسي بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم (الخميس) على ملعب «لوسيل»، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر.

هفوتان تمنحان تونس التقدم

افتتح المنتخب التونسي التسجيل في الدقيقة 16 بعد ركلة ركنية من الجهة اليسرى نُفذت داخل منطقة الجزاء، حولها عمر العيوني إلى هدف مستغلاً ارتباك الدفاع الفلسطيني.

وفي الشوط الثاني، واصل الدفاع الفلسطيني ارتكاب الأخطاء، ليضاعف فراس شواط تقدم «نسور قرطاج» في الدقيقة 51، عقب تمريرة متقنة من محمد بن رمضان.

ريمونتادا فلسطينية

وبعد عشر دقائق، قلّص حامد حمدان النتيجة لصالح فلسطين عبر تسديدة قوية من حدود منطقة الجزاء، معيداً الأمل لمنتخب بلاده.

وفي الدقيقة 85، اكتملت العودة الفلسطينية بعدما أطلق زيد قنبر تسديدة من داخل منطقة الجزاء أسكنها الشباك، ليمنح فريقه نقطة ثمينة.

بهذه النتيجة، يتصدر منتخب فلسطين ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بينما حصد منتخب تونس نقطته الأولى في البطولة.

وتقام حالياً مباراة قطر وسورية ضمن منافسات المجموعة ذاتها من كأس العرب 2025.