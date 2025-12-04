فاز أرسنال على ضيفه برينتفورد بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس (الأربعاء) على ملعب «الإمارات»، ضمن منافسات الجولة الـ14 من مسابقة الدوري الإنجليزي (بريميرليغ).

وواصل الفريق اللندني مسيرته الخالية من الهزائم في مختلف المسابقات هذا الموسم، رافعاً سجله إلى 18 مباراة دون خسارة.

افتتح أرسنال التسجيل في الدقيقة 11 بعد تمريرة متقنة أرسلها بن وايت من الجبهة اليمنى، قابلها ميكيل ميرينو بضربة رأس رائعة في الشباك.

وكاد كيفن شاده أن يعادل النتيجة لصالح برينتفورد خلال الشوط الأول، لكن العارضة وقفت إلى جانب أصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 90+1، أطلق بوكايو ساكا رصاصة الرحمة على الضيوف بعدما تلاعب بالدفاع وسدد كرة عجز الحارس عن التصدي لها.

بهذه النتيجة، رفع أرسنال رصيده إلى 33 نقطة في صدارة جدول «البريميرليغ»، بفارق خمس نقاط عن أقرب مطارديه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد برينتفورد عند 19 نقطة في المركز الـ13.