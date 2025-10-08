اكتفى منتخبا قطر وضيفه عُمان بالتعادل دون أهداف في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم (الأربعاء) على استاد جاسم بن حمد، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في ملحق التصفيات الآسيوية – الطريق إلى كأس العالم 2026.جاءت الأفضلية لصالح المنتخب القطري الذي فرض حضوره بامتلاك الكرة في وسط الملعب فكان الأفضل انتشاراً والأكثر تنظيماً، وكانت المبادرة الأولى لصالحه عبر بوعلام خوخي الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم، ومن ثم ارتقى أحمد الجانحي لكرة عرضية وحولها برأسه إلى جوار القائم، تحسن أداء المنتخب العماني قليلاً مع مرور الوقت حينما تخلى عن الانكماش الدفاعي في مناطقه وامتد نحو المواقع الأمامية، وتسلم عصام الصبحي كرة وتوغل بها إلى داخل منطقة الجزاء وسددها قوية لكن الحارس محمود أبو ندى تصدى لها بنجاح، فيما كانت أخطر الفرص انفرادة أكرم عفيف لكنه سدد الكرة خارج المرمى، واستمر تبادل الفريقين المحاولات الهجومية دون أن ينجح أي منهما في الوصول إلى المرمى، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.وبهذه النتيجة، يحصد كل منتخب نقطة واحدة، وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم السبت حيث يلتقي منتخبا الإمارات وعُمان، على أن تشهد الجولة الثالثة (الأخيرة) يوم الثلاثاء القادم لقاء قطر والإمارات.ويتأهل إلى نهائيات كأس العالم صاحب المركز الأول في كل من المجموعتين الأولى والثانية، على أن ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركز الثاني من أجل خوض الدور الإقصائي من ملحق التصفيات الآسيوية، لتحديد الفريق المتأهل إلى المحفل العالمي.