برشلونة والـ«كامب نو».. ما بين العودة واللا عودة

يبدو أن مسلسل برشلونة والعودة لـ«ملعب كامب نو» لن ينتهي قريباً وسيشهد المزيد من الفصول والأحداث بين النادي الإسباني والمسؤولين عن التصريحات، ومنذ بداية الأزمة قبل أشهر عدة ما زال الوضع قائماً وما زال عشاق برشلونة بعيدين عن ملعبهم.وقد أعلن نادي برشلونة مجدداً أنه يخطط للعودة إلى ملعب «كامب نو» المُجدّد فقط بعد الحصول على تصريح يسمح بسعة جماهيرية مؤقتة تبلغ 45 ألف مشجع.وقال النادي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي في الشبكة العنكبوتية: «رغم أنه من المتوقع الحصول قريباً على أول ترخيص إشغال للمرحلة الأولى (27 ألفاً)، وسيعمل برشلونة على العودة إلى ملعب سبوتيفاي كامب نو بمجرد الحصول على ترخيص المرحلة الثانية التي ستسمح برفع السعة إلى 45 ألف متفرج، من دون أن يحدد موعداً لذلك».وأكد نادي برشلونة أن مباراة الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، ضد نادي جيرونا، والمقرر إقامتها يوم السبت 18 أكتوبر ستُقام على ملعب «لويس كومبانيس الأولمبي».ويأتي هذا القرار بعد أقل من أسبوع على تأجيل برشلونة مرة أخرى موعد عودته المرتقبة إلى ملعبه التاريخي «كامب نو» والذي كان من المقرر في البداية أن يتم في نوفمبر 2024، قبل أن يتم تأجيله عدة مرات، وكان الفريق الإسباني يطمح إلى إعادة فتح ملعبه فور حصوله على ترخيص يسمح له باستضافة المباريات بحضور 27 ألف مشجع، وهو ما كان يأمل في تحقيقه خلال الشهر الماضي، وتُقدر تكلفة إعادة بناء كامب نو من قِبل برشلونة بـ 1.5 مليار يورو (1.75 مليار دولار).